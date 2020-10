Ronaldinho Gaúcho testa positivo para Covid-19

Ronaldinho Gaúcho usou as redes sociais, neste domingo (25), para confirmar que testou positivo para Covid-19. O jogador está em Belo Horizonte e assintomático.

"Eu cheguei a Belo Horizonte ontem, fiz o teste da covid-19 e testei positivo. Estou bem e assintomático até agora. Um grande abraço e que corra tudo bem", disse o ex-atleta.

Ronaldinho participaria do evento de uma patrocinadora na capital mineira. Ele permanecerá isolado na cidade.

Retorno ao Brasil

O ex-jogador está no Brasil desde o dia 25 de agosto quando retornou, junto com o irmão, do Paraguai acusados de portar passaportes falsos. Os dois passaram quase 6 meses no país.