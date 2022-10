Romário comemora vitória nas eleições com festão e show de Belo

SÃO PAULO/SP - O ex-jogador Romário (PL) foi eleito para o Senado pelo Rio de Janeiro com mais de 2,3 milhões de votos no último fim de semana. Para comemorar a vitória, o ídolo do Vasco reuniu amigos e familiares em um festa na Barra da Tijuca, na última terça-feira (4), com direito a show do cantor Belo.

Fabio Henrique, genro de Romário (ele namora com Danielle Favatto, filha do jogador), compartilhou fotos do evento em seu Instagram e escreveu: "Que dia, e que energia!! Comemorando a vitória merecidíssima do nosso senador Romário".

Danielle também postou uma foto com o 'Baixinho' e afirmou: "Os antis choram! É o senador do povo, que orgulho".

"Minha família. Amo vocês. Que dia! Deus abençoe", repostou Belo em seus stories do Instagram.

Isabella Faria e Romarinho, outros filhos de Romário, também apareceram em fotos nas redes sociais curtindo a festa.

Agora, Romário apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que disputa o segundo turno com Lula, do PT.