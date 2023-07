Romário apresenta melhora, mas segue internado com infecção intestinal

O ex-atacante atuou em clubes como Barcelona, Vasco, Fluminense e Flamengo e em 1994. foi campeão mundial pela Seleção Brasileira. Hoje, o ex-jogador de 57 anos atua como senador do PL no Rio de Janeiro.

Romário foi internado com quadro de infecção intestinal. Ele segue tratamento com antibioticoterapia intravenosa.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-jogador Romário apresentou melhora do quadro clínico neste sábado (15). Ele foi internado às pressas na noite de quinta-feira no Hospital Barra D'Or no Rio de Janeiro.

