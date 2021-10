Rogério Ceni acerta retorno ao São Paulo e assume lugar de Crespo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (13) o retorno de Rogério Ceni. Ex-goleiro e ex-treinador do clube, o ídolo são-paulino vai assumir o lugar do técnico Hernán Crespo, desligado pela equipe tricolor em meio à crise do time no Campeonato Brasileiro.

O acerto entre as partes foi confirmado horas depois da confirmação da saída do argentino. O novo treinador já deverá estrear nesta quinta-feira (14), em confronto com o Ceará a partir das 19h, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ceni volta ao Morumbi após quatro anos. Em 2017, ele comandou a equipe durante sete meses e foi demitido em julho. Na ocasião, o time tricolor também lutava para se afastar da zona de rebaixamento do Nacional, situação bem semelhante à atual.

Sob o comando do ídolo, à época estreante como treinador, o time conviveu com altos e baixos e amargou três eliminações em mata-matas naquela temporada: Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Crespo foi desligado por motivos parecidos. Apesar de ter tirado o clube de um jejum de nove anos sem títulos, com a conquista do Paulista, ele amargou fracassos na Libertadores e na Copa do Brasil, sem falar no fato de a equipe estar na 13ª colocação do Brasileiro e a apenas três pontos da zona de rebaixamento.

Agora em sua reestreia, Ceni não poderá contar com Rigoni, atleta contratado a pedido de Crespo e um dos principais destaques do São Paulo na temporada. O meia-atacante sentiu dores na coxa esquerda no empate sem gols com o Cuiabá na segunda (11) e está vetado pelo departamento médico.

Em contrapartida, o lateral direito Orejuela estará à disposição do novo treinador. Se Ceni mantiver os titulares usuais de Crespo, o São Paulo deverá ter a seguinte escalação contra o Ceará: Tiago Volpi; Igor Gomes, Miranda, Léo e Welington; Luan, Nestor, Liziero e Sara; Luciano e Calleri.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 19h (de Brasília) desta quinta-feira (14)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere