Roger Machado faz testes e busca alternativas para o Fluminense

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense já conheceu os seus adversários da fase de grupos da Copa Libertadores, e, enquanto a estreia na competição se aproxima, o técnico Roger Machado faz testes e coloca em prática a mescla de garotos com veteranos.

Em meio a esforços no mercado da bola, a tendência é que o time tricolor inicie o torneio com a equipe-base que terminou a última edição do Campeonato Brasileiro e que tenta retomar o ritmo com o Carioca, pelo qual enfrenta o Nova Iguaçu neste domingo (11).

O curto tempo até o primeiro jogo pela Libertadores, inclusive, tem sido inimigo da diretoria, que se encontra pressionada diante da ausência de acertos por novos nomes para o elenco. A cúpula se mantém na busca de reforços, mas ainda sem avanços significativos.

O Fluminense desistiu da contratação do atacante Matheus Babi, do Botafogo, recentemente e vê travado o negócio por Willian Bigode, do Palmeiras. O interesse no meia Jean Pyerre, do Grêmio, também não avançou. Há, por outro lado, o acerto iminente com o zagueiro David Braz.

Enquanto isso, Roger Machado buscar arrumar a equipe. Na goleada sobre o Macaé na última terça (6), pelo Carioca, ele pôde contar com a dupla de zaga Luccas Claro e Nino, até aqui apontada como titular, e viu melhoras no setor que apresentava falhas no início do Estadual.

Ao mesmo tempo, com o grupo que tem à disposição, vem fazendo testes e buscando soluções, como Igor Julião no meio e Ganso no ataque. Além disso, tem implementado a mescla entre os Meninos de Xerém, como Kayke e Gabriel Teixeira, e os jogadores mais experientes, como Fred e Nenê.

No meio de campo, porém, o treinador demonstra ainda ter dúvidas sobre qual a melhor formação, como uma disputa mais acirrada entre Yago Felipe e Wellington, uma das novidades para 2021.

"São duas vias: amadurecer o time para a Libertadores sem deixar de valorizar o Estadual. Não gostaria de ter o Carioca como laboratório, de forma pejorativa, mas é uma oportunidade que temos de ver atletas em campo em jogos mais pesados, os mais jovens que podem nos ajudar. Quando houver oportunidade e o jogo permitir, não tenha dúvida que eu vou querer utilizá-los", disse Roger.

Contra o Nova Iguaçu, o treinador terá nova chance de promover a estreia de Samuel Xavier, primeiro reforço do Fluminense para 2021. O lateral direito, contratado junto ao Ceará, foi diagnosticado com Covid-19 logo que chegou ao time tricolor e, após a recuperação, ficou como opção no duelo recente com o Macaé.

Para o setor, Roger tem como alternativa, além de Xavier, Calegari, um dos destaques da equipe em 2020 e que vem sendo titular, e Igor Julião.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 18h (de Brasília) deste domingo (11)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Transmissão: FluTV e Carioca Play