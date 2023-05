Róger Guedes vê Corinthians melhor: 'Se for pra perder, que seja agredindo'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Róger Guedes lamentou a derrota por 1 a 0, mas viu o Corinthians melhor contra o Flamengo neste domingo, no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão.

O Corinthians criou as melhores chances, mas levou o gol da derrota com Léo Pereira nos acréscimos.

Róger Guedes revelou que o elenco fez uma espécie de pacto no vestiário para ser mais corajoso diante do Flamengo.

O Timão teve postura diferente em relação à derrota para o Atlético-MG na Copa do Brasil, quando praticamente só se defendeu.

"Mais uma vez a vitória não veio, mas saio um pouco mais feliz por como jogamos. Estávamos deixando de jogar. Conversamos sobre isso, que se for para perder, que seja agredindo o adversário. Eles foram felizes num lance ali. Temos que evitar, ainda mais no fim de jogo, contra um favorito no Maracanã lotado (...) A gente se cobra no vestiário, é ter atitude, jogar, independentemente se vai errar atrás ou no meio. Sair jogando, jogar, não só marcar. Fomos muito bem, mas não vencemos. Se jogarmos e nos impormos como hoje, vamos conseguir os três pontos", disse Roger Guedes, na Globo, em entrevista após ser o eleito o craque do jogo.