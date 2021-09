Roger Guedes marca na estreia, mas Corinthians só empata com o Juventude

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians contou com gol de seu estreante, Roger Guedes, para buscar o empate por 1 a 1 contra o Juventude na noite desta terça-feira (7), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O empate em casa, apesar de interromper a sequência que era de três vitórias, mantém o time do técnico Sylvinho invicto nas últimas cinco rodadas do Nacional.

Com 28 pontos, o Corinthians segue na sexta colocação do Brasileiro, que dá vaga na próxima Copa Libertadores.

Titular em Itaquera, o atacante Roger Guedes fez sua estreia com a camisa do clube do Parque São Jorge. O meia-atacante Willian, também reforço corintiano, marcou presença no estádio e assistiu ao jogo de um camarote.

Na etapa inicial, a equipe visitante teve mais a bola e mostrou melhor organização em comparação ao adversário. Uma das chaves para a superioridade foi o bom aproveitamento dos espaços que a falta de marcação do meio de campo corintiano ajudou a gerar.

Além da novidade de Roger Guedes pelo lado esquerdo do ataque, Sylvinho escalou Renato Augusto como titular ao lado de Giuliano no meio. O que obrigou o estreante a intensificar o trabalho defensivo de recomposição para suprir a ausência de pegada na faixa central.

Contudo, apesar da expectativa pela estreia do reforço e do meio de campo estrelado, quem brilhou primeiro nesta terça foi Ricardo Bueno, atacante do Juventude.

Ex-Palmeiras, o centroavante do time gaúcho recebeu cruzamento de Paulo Henrique da direita e cabeceou no contrapé de Cássio, aos 31 minutos do primeiro tempo, para colocar os alviverdes na frente.

Na rodada anterior do Brasileiro, Ricardo Bueno já havia marcado no empate com o São Paulo por 1 a 1, em Caxias do Sul. O gol diante do Corinthians foi o seu terceiro em cinco partidas pelo Juventude.

O segundo tempo mostrou um Corinthians ligeiramente mais presente no campo de ataque, mas com dificuldades para furar o bloqueio dos gaúchos. O empate só veio aos 39 minutos da etapa final, com o personagem da noite.

Fábio Santos sofreu falta no bico da grande área e Roger Guedes assumiu a cobrança. O atacante cobrou por cima da barreira e ainda contou com desvio na trave para superar o goleiro Marcelo Carné e deixar tudo igual na Neo Química Arena.

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Atlético-GO, no domingo (12), às 18h15, em Goiânia. Já o Juventude recebe o Cuiabá, sábado (11), em Caxias do Sul, às 17h.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Mosquito, Giuliano, Renato Augusto (Luan); Mosquito (Gabriel Pereira), Jô e Róger Guedes. T.: Sylvinho

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Quintero (Forster) e William Matheus; Dawhan, Jadson (Ricardinho) e Guilherme Castilho (Chico) e Wagner (Marcos Vinicios); Paulinho Boia (Capixaba) e Ricardo Bueno. T.: Marquinhos Santos

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Juiz: Ramon Abatti Abel (SC)

Cartões Amarelos: Gil (Corinthians); Paulo Henrique (Juventude)

Gols: Ricardo Bueno (Juventude); Róger Guedes (Corinthians)