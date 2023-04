Rodrygo faz dois, Real bate Chelsea e vai à 3ª semi seguida na Champions

Essa será a terceira semifinal consecutiva do Real Madrid na Champions. Na temporada passada, o time passou pelo Manchester City. No ano anterior, caiu para o Chelsea.

Rodrygo foi o nome do jogo no Stamford Bridge, marcando dois gols. Vinícius Jr e Valverde deram as assistências.

