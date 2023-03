Rodrygo fala do revés para Marrocos e sobre vestir a camisa 10 de Pelé

Rio de Janeiro/RJ - O Brasil fez um bom jogo, mas acabou sendo superado pelo Marrocos por 2 a 1 em amistoso disputado em Tânger, neste sábado (25). O meia-atacante Rodrygo teve a honra de vestir a camisa 10 que ganhou notoriedade no mundo do futebol sendo usada pelo eterno Rei Pelé. Ele comentou sobre o sentimento dessa oportunidade.

“A sensação de vestir a camisa do Pelé é muito boa. Fico feliz com a responsabilidade de vestir a camisa 10. Claro, estou triste com a derrota. Foi um grande jogo com adversário difícil. Queríamos a vitória, mas não foi possível”, declarou.

O atacante fez a ressalva sobre o fato da Seleção estar com um novo treinador e o pouco tempo de trabalho. Rodrygo ainda elogiou a equipe marroquina, informou a (CBF) Confederação Brasileira de Futebol.

“Esperávamos (a dificuldade do jogo), mas não podemos usar isso como desculpa. Temos jogadores de muita qualidade, apesar do pouco entrosamento, acho que podíamos ter feito melhor. Jogamos com uma seleção muito forte que foi bem na Copa do Mundo com esse mesmo grupo”, disse antes de completar.

“Muitos jogadores atuaram pela primeira vez pelo Brasil hoje e se juntaram aos que já estavam. Mas, como disse, isso não pode ser uma desculpa. Temos sempre que tentar ganhar, pois estamos defendendo a Seleção Brasileira. Vamos nos preparar agora para quando voltarmos conseguirmos as vitórias”, concluiu.