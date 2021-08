Rodrigo Muniz deixa o Flamengo e é anunciado pelo Fulham, da Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fulham, da Inglaterra, anunciou a contratação do atacante Rodrigo Muniz, ex-Flamengo. O contrato será de cinco anos, com a opção de prorrogar por mais uma temporada. A transação girou em 8 milhões de euros, aproximadamente R$ 48 milhões, e o Rubro-Negro manteve 25% de uma futura venda.

A negociação foi costurada no mês passado, após encontros do vice de futebol Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel, que estavam na Europa, com os interessados. Atualmente, o Fulham disputa a Championship, o que equivale à segunda divisão do Inglês.

"O Fulham é um clube muito importante na Inglaterra, com muita história. Eles me apresentaram uma excelente proposta e um projeto de carreira que foi fundamental na minha decisão", disse Muniz, em entrevista ao site oficial.

"É um clube tradicional, com mais de 140 anos, e com grandes jogadores que fizeram carreira em diferentes times pelo mundo. Possui uma estrutura sensacional e uma torcida apaixonada", completou.

Na Inglaterra, Muniz será comandado pelo técnico português Marco Silva, que foi um entusiasta do acerto com o atacante brasileiro. "O Marco Silva é um grande treinador, jovem e com grande potencial. Gosta de trabalhar com jovens atletas e sei que vou evoluir muito com ele a cada dia, junto com meus companheiros", afirmou.

Ao longo da janela de transferência, o Middlesbrough, também da Inglaterra, e o Al Nasr, da Arábia Saudita, demonstraram interesse em Rodrigo Muniz, mas o Fulham levou a melhor.