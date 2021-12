Rodolfo Landim é reeleito presidente do Flamengo para mais 3 anos à frente do clube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi reeleito na noite de sábado (04) para mais três anos à frente do clube rubro-negro. Com 1.301 votos depositados na Chapa Roxa, seguirá na gestão pelo triênio 2022-24.

Com ele, seguem na direção da agremiação da Gávea Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral; Carlos Henrique Fernandes dos Santos e Gustavo Fernandes, presidente e vice da Assembleia Geral.

Compareceram à votação 2.011 associados aptos a votar. Apesar da crise na administração, com a perda do título da Libertadores para o Palmeiras e a saída do técnico Renato Gaúcho, Landim obteve vitória expressiva sobre os demais concorrentes. Marco Aurélio Asseff, da Chapa Azul, teve 284 votos; Walter Monteiro, da Chapa Ouro, 283; Ricardo Hinrichsen, da Chapa Branca, 134. Brancos e nulos somaram 9 votos.

Após conhecer os resultados nas urnas, Rodolfo Landim fez planos. Falou sobre a reestruturação do departamento de futebol e contratação do técnico, que pode contemplar algum nome de fora do Brasil.

E admitiu que serão anos difíceis. "Estamos passando por problemas de pandemia, mas se chegamos até aqui nestas condições, conquistamos o que a gente conquistou, não tenho dúvidas de que a gente vai conseguir alcançar resultados ainda melhores".

O Conselho de Administração do Flamengo vota, na próxima terça-feira (7), o orçamento para 2022, com previsão de faturamento em torno de R$ 1 bilhão.