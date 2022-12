Rodinei se despede do Fla e viaja à Grécia para exames no Olympiacos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL - FOLHAPRESS) - Após uma temporada mágica e de títulos expressivos com o Flamengo em 2022, o lateral direito Rodinei iniciará o sonho de viver uma carreira no exterior pela primeira vez nesta sexta-feira (9), quando embarcará para a Grécia para realizar exames médicos e finalizar os últimos detalhes de seu contrato com o Olympiacos até junho de 2025. Seu desembarque está previsto para a manhã deste sábado (10). A informação inicial foi dada pelo "ge" e confirmada pela reportagem.

Muito querido no Rubro-Negro, onde atuou por seis temporadas, o extrovertido jogador já se despediu dos companheiros. O zagueiro David Luiz, por exemplo, ganhou até uma postagem especial de agradecimento, já que o defensor teve um papel fundamental em sua guinada profissional, orientando o lateral nos cuidados com o corpo, nos treinamentos particulares e na carreira em si.

"Com você aprendi a entender mais o futebol e a ser uma pessoa melhor", disse em um trecho, complementando: "Que muitas pessoas encontrem um David Luiz para ter por perto".

Destaque nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, Rodinei chegou a integrar a lista de pré-convocados do técnico Tite, da seleção brasileira, para a Copa do Mundo do Qatar. Suas boas atuações lhe renderam muitas sondagens e propostas, tanto do mercado interno quanto do exterior. O próprio Flamengo manifestou o interesse em renovar seu contrato, mas Rodinei e seu staff entenderam que havia chegado a hora de respirar novos ares e partir para um novo desafio.

Aos 30 anos, o lateral direito nascido em Tatuí, no interior de São Paulo, atuará pela primeira vez fora do Brasil.