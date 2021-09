Rodallega marca de bicicleta, mas Bahia empata com o Red Bull Bragantino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia empatou o Red Bull Bragantino por 1 a 1 na noite deste sábado (18) em partida válida pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador. O gol dos donos da casa foi marcado pelo colombiano Rodallega, de bicicleta, aos 16 do segundo tempo. Oito minutos depois, Ytalo empatou para os paulistas.

Com o resultado, a equipe baiana se afastou um pouco da zona do rebaixamento e agora ocupa a na 14ª posição, dois pontos distante do América-MG, que abre a degola. O Bragantino, por outro lado, somou 33 pontos e vai passar mais uma rodada fora do G-4 do torneio.

A próxima partida do Esquadrão de Aço será no domingo (26), às 16h, contra o Internacional, marcada para acontecer no Beira-Rio. No mesmo dia e horário o Red Bull Bragantino visita o Fluminense, no Maracanã.

FOI BEM: LUAN CANDIDO

O lateral esquerdo Luan Cândido, que estava cotado para ser poupado pelo técnico Maurício Barbieri, foi o melhor em campo ao conseguir evitar quase todas as investidas do ataque do Bahia contra o gol de Cleiton, vencendo 7 de 10 duelos e interceptando duas bolas ao longo do jogo.

FOI MAL: ÓSCAR RUIZ

Óscar Ruiz não pecou muito na partida, se movimentou bem e deu alguns passes de perigo, mas não conseguiu acertar os cruzamentos pelo lado direito para Hugo Rodallega, evitando que o colombiano pudesse realizar algumas finalizações. Com a falta de pontaria, acabou substituído por Maycon Douglas na segunda etapa.

GILBERTO PERDE ESPAÇO

Gilberto está perdendo espaço aos poucos para o colombiano Rodallega no time titular de Diego Dabove. Depois de entrar como titular na partida contra o Fortaleza e marcar quatro vezes, Rodallega fez parceria com Gilberto na partida seguinte, contra o Santos, mas na partida de hoje, o alagoano permaneceu no banco e só foi acionado nos últimos 10 minutos de jogo.

JOGO FRENÉTICO

O início do jogo foi frenético na Fonte Nova com as duas equipes que possuem estilos de jogo agressivo parecidos, se lançando ao ataque e com direito a chute de Cuello no travessão do Bahia aos oito minutos da primeira etapa.

BRAGANTINO SENTE AUSÊNCIAS

Depois de um início de jogo com muitos ataques e contra ataques de ambas as equipes, o ritmo de jogo diminuiu na segunda metade da primeira etapa principalmente para a equipe do Bragantino, que não conseguia impor ofensividade, mostrando dificuldade em encaixar jogadas sem a presença de jogadores importantes como Weverton, Natan, Emiliano Martinez e Edimar, poupados para a Copa Sul-Americana.

RODALLEGA DE BICICLETA

O Bahia andou muito pelo lado direito do campo em jogadas parecidas com as que fizeram Rodallega marcar quatro vezes contra o Fortaleza, na 19ª rodada, e tanta insistência deu certo. Aos 16 minutos Nino Paraíba cruzou para área e Rodallega, no segundo pau, acertou uma bicicleta para abrir o placar.

YTALO EMPATA

Eric Ramires cruzou da direita para Cuello, que ajeitou para o meio para Ytalo dominar e finalizar com a esquerda para empatar a partida e marcar o oitavo dele no Brasileirão, empatando a artilharia do torneio com Gilberto (Bahia), Hulk (Atlético-MG), Bruno Henrique (Flamengo) e Edenílson (Internacional).

MUDANÇAS NO FINAL

A igualdade no placar fez os técnicos acionar reforços para tentar sair com a vitória a todo custo. Barbieri colocou Weverton e Martínez, que em teoria seriam poupados para a próxima partida, e Dabove colocou Gilberto, Maycon Douglas e Rodriguinho. Apesar das mudanças no ataque, nenhuma das equipes conseguiu marcar e conquistar os três pontos.

RETORNO À FONTE NOVA

O jogo marcou o retorno da Arena Fonte Nova ao Campeonato Brasileiro. Em junho de 2020 o local mudou de função e passou a abrigar um hospital de campanha para combate à pandemia da covid-19 com capacidade para 200 leitos. O hospital começou a ser desativado há três semanas.

BAHIA

Bahia: Mateus Claus, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Luiz Otávio, Juninho Capixaba; Lucas Araújo (Edson), Daniel (Gilberto), Mugni, Óscar Ruiz (Maycon Douglas), Rodallega (Rodriguinho) e Isnaldo (Luizão). Técnico: Diego Dabove

RED BULL BRAGANTINO

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (ambos de GO)

Var: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Aderlan, Jadsom Silva, Cleiton, Gabriel Novaes (BGT) e Rodallega (BAH)

Gols: Rodallega (BAH), aos 16 minutos do segundo tempo e Ytalo (BGT), aos 24 minutos do segundo tempo