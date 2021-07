Robson decide, Fortaleza bate Bragantino para seguir perto dos líderes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na tarde de hoje (25), no Castelão-CE, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficou mais perto do topo da tabela de classificação. O gol foi marcado por Robson.

O resultado mantém as duas equipes nas posições em que começaram a partida: o Braga, com 24 pontos, permanece na quarta posição, e o Leão é o terceiro colocado, agora com 27 pontos.

Acima do time de Juan Pablo Vojvoda estão apenas o Atlético Mineiro, com 28 pontos, e o líder Palmeiras, com 31.

Pela 14ª rodada do Brasileirão, o Bragantino receberá o Grêmio, no sábado (31), às 21h. Já o Fortaleza vai encarar o clássico contra o Ceará, no Castelão, no domingo (1º), às 20h30.

Antes disso, o Leão do Pici vai a campo na próxima quinta-feira (29), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em casa, contra o CRB-AL.

FORTALEZA MARCA NO INÍCIO E ADMINISTRA RESULTADO

O jogo começou com o Bragantino finalizando duas vezes com Artur, mas sem perigo para Marcelo Boeck. O Fortaleza reagiu e abriu o placar com Robson em jogada com Yago Pikachu. Ainda houve tempo para dois chutes na trave com Crispim e Praxedes, e um gol anulado de Robson aos 46 minutos, por impedimento.

Na etapa final, o Braga foi para cima, mas criou poucas chances claras. Os donos da casa, por outro lado, seguraram bem o resultado e avançaram em algumas oportunidades de contra-ataque. Somente no último minuto o Massa Bruta assustou, em chute forte de Jadsom, livre, que foi espalmado por Boeck.

ROBSON DECIDE NOVAMENTE

Aos 12 minutos do primeiro tempo, após boa troca de passes do Leão, Robson invadiu a área pela direita e encheu o pé para abrir o placar e garantir a vitória tricolor. O camisa 7 já havia decidido as vitórias por 1 a 0 contra o São Paulo e o Corinthians, nas últimas duas rodadas.

O atacante é o artilheiro do time no Brasileirão, com seis gols, e na temporada, com 11, junto de David. Ele ainda marcou um segundo gol após rebote de Cleiton, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento.

LEÃO IMBATÍVEL EM CASA

Com a vitória no Castelão, o Fortaleza continua invicto jogando em casa neste Brasileirão. Em sete jogos, foram seis vitórias e um empate do Leão do Pici, com 16 gols marcados e 4 sofridos.

FIM DA INVENCIBILIDADE DO BRAGA

Se o Fortaleza ainda não perdeu em casa, por outro lado, a última invencibilidade do campeonato caiu hoje: o Bragantino tinha seis vitórias e seis empates, e era a única equipe que não havia perdido até a partida contra a equipe cearense.

DOIS CARTÕES EM DOIS MINUTOS E BARBIERI EXPULSO

No final da primeira etapa, o técnico Maurício Barbieri foi expulso após receber dois cartões amarelos em dois minutos. Ambos foram por reclamação. Minutos antes, o árbitro Bruno Arleu de Araújo havia dado uma bronca nas duas comissões e disse: "não vou admitir isso".

Mesmo após os alertas e a primeira advertência, Barbieri continuou protestando contra a arbitragem e foi punido com a expulsão.

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Tinga, Jussa e Benevenuto; Felipe, Ederson, Yago Pikachu (Bruno Melo), Lucas Crispim e Matheus Vargas (Ronald); Torres (Jackson) e Robson (Osvaldo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Weverson); Raul (Jadsom), Lucas Evangelista e Praxedes (Eric Ramires); Artur, Cuello (Helinho) e Ytalo (Alerrandro). Técnico: Maurício Barbieri

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo-RJ

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-RJ e Thiago Henrique Neto Correa Farinha-RJ

Cartões amarelos: Jussa (Fortaleza), Tinga (Fortaleza), Matheus Vargas (Fortaleza) e Felipe (Fortaleza); Helinho (Bragantino) e Ramires (Bragantino)

Cartões vermelhos: Maurício Barbieri (técnico do Bragantino)

Gol: Robson (Fortaleza), aos 12 do 1º tempo