Robinho diz que de caso estupro mudou sua vida e aconselha maridos

O atacante Robinho declarou em entrevista a emissora Fox Sport na noite desse sábado (17), que a polêmica sobre o estupro coletivo na Itália fez com que ele se tornasse uma nova pessoa e aproveitou a oportunidade para aconselhar jogadores e maridos:

"Se não tivesse acontecido isso, eu não seria o homem que sou hoje. Que sirvam de exemplo, que respeitem as esposas. Está comigo desde os 15 anos, está comigo pelo que eu sou e não pelo que tenho. São muitos exemplos negativos, como esse. Que os mais jovens foquem na carreira e tomem cuidado. As pessoas querem tirar dinheiro. Não sou o último caso, outras mulheres tentaram tirar dinheiro de jogadores”, insinuando que a albanesa violentada estaria tentando aplicar um golpe nele.

Ele também “cutucou” jornalistas a afirmou que a imprensa é a culpada pelo julgamento popular que ele têm sofrido: "Vou provar minha inocência. Quero ver se vão dar a mesma ênfase, fazer programa especial. Que a ênfase da inocência seja a mesma de quando estão me batendo. Todos que me xingaram e fizeram matéria vão ter que pedir desculpa. E responderão de maneira legal. A torcida do Santos me conhece. Sempre fui alegre, igual em todo lugar. Reação foi maravilhosa, fiquei surpreso com a quantidade de mensagens positivas e orações. As coisas negativas são poucas. Pessoas que querem ganhar like e não têm informação”, disparou.