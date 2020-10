Robinho aparece no BID, mas aguarda aprovação do Conselho para estrear

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O nome de Robinho já está no Boletim Informativo Diário da CBF, mas o jogador ainda não pode entrar em campo. O atacante ainda aguarda a aprovação de sua contratação pelo Conselho Deliberativo do Santos para participar de jogos oficiais do clube.

De acordo com o artigo 91 do estatuto do Santos, toda a contratação necessita ser chancelada pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo. A transação já foi aprovada pelo Fiscal e comitê de gestão, e agora o clube convocará uma reunião extraordinária do Deliberativo para a corroboração da chegada de Robinho.

O registro de Robinho no BID hoje só foi possível graças a um plantão realizado pela Federação Paulista e CBF a pedido do presidente do Santos, Orlando Rollo. O mandatário esteve na entidade que regulamenta o futebol brasileiro na última semana para fazer essa solicitação às cúpulas.

Rollo pediu esse plantão porque sabia que conseguiria a liberação para contratar Robinho pela dívida com o Hamburgo da Alemanha, mas precisaria inscrever o atleta até esta segunda (12) porque na terça (13) começa a valer a punição pela contratação do Soteldo junto ao Huachipato, do Chile.