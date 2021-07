Robert Scheidt termina dia de regatas em 3º na classificação geral

Scheidt terminou a primeira regata do dia em terceiro lugar e, consequentemente, na mesma posição na classificação geral. Depois disso, ele voltou às atividades e fez a quinta regata com um resultado não tão positivo, afinal, terminou em 17º e desceu para a quinta colocação.

Com o quinto lugar na sexta regata, Robert chegou aos 33 pontos e está atrás apenas do líder Pavlos Kontides, do Chipre, e do australiano Matthew Wearn, que estão com 18 e 27 pontos, respectivamente. Nesta modalidade vence quem pontua menos.

