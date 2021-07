Robert Scheidt assume 3º lugar na laser, e regatas são adiadas por mau tempo

No momento, apenas Pavlos Kontides, do Chipre, e o finlandês Kaarle Tapper, estão à frente de Scheidt na classificação geral. Oito dos 35 velejadores disputam a regata da medalha, prevista para o dia 1º de agosto.

Por conta do mau tempo em Tóquio, as próximas regatas foram adiadas e ainda não têm previsão de quando serão disputadas. A programação inicial previa mais duas regatas para Robert Scheidt disputar nesta terça-feira (27).

