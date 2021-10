River Plate vence Boca Juniors por 2 a 1 no superclássico argentino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O River Plate venceu o superclássico argentino contra o Boca Juniors por 2 a 1 neste domingo (3), em partida válida pela 14ª rodada da 2ª fase do Campeonato Argentino, no Monumental de Núñez. Com o triunfo, o River assumiu a liderança da tabela do torneio com 30 pontos, o Boca, entretanto, ficou em 21.

O River ficou em vantagem númerica diante do Boca logo aos 15 minutos da primeira etapa quando o zagueiro Marcos Rojo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso depois de acertar um chute em Palavecino.

Diante da vantagem, o River aproveitou para marcar duas vezes ainda no primeiro tempo, ambos marcados por Julían Álvarez que abriu o placar com um golaço aos 25 minutos em um chute de fora da área após assistência de Agustín Palavecino.

No segundo gol, aos 43, Álvarez mais uma vez finalizou com a direita, mas dessa vez de letra para mandar ao lado do poste esquerdo após assistência de Santiago Simón.

Mesmo com a vantagem no placar, a equipe continuou atacando na volta para o segundo tempo e teve boas chances de ampliar, mas não conseguiu marcar. A última oportunidade saiu dos pés de Angileri, após o lateral-esquerdo finalizar de voleio, livre na área, e carimbar a trave de Simón.

O gol de honra do Boca Juniors no clássico saiu exatamente no último lance da partida. Aos 48 minutos, Zambrano cabeceou e Armani quase fez ótima defesa, mas não conseguiu evitar que a bola entrasse.

Com o resultado, o River encerrou uma série de quatro superclássicos sem vitórias contra o Boca, que incluía as eliminações nas Copas Diego Maradona e Argentina, ambas nos pênaltis.