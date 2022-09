Rival do Brasil na Copa, Suíça vence e complica a Espanha na Nations League

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Adversária do Brasil na Copa do Mundo, a Suíça surpreendeu e venceu a Espanha por 2 a 1 na tarde deste sábado (24), no estádio La Romareda, em Zaragoza, pela quinta rodada do Grupo 2 da Liga A da Nations League. Os gols da vitória foram marcados por Akanji e Embolo. Alba descontou para os donos da casa.

Com o resultado, os suíços chegam a seis pontos e ficam perto de garantir a permanência na primeira divisão da competição de nações da Europa.

Já a Fúria, com oito pontos, perdeu a primeira no torneio, deixou a liderança da chave e fica agora com o segundo lugar. Se quiser avançar, a equipe precisará vencer Portugal fora de casa na última rodada.

Na terça-feira (27), os espanhóis visitam os portugueses no Municipal de Braga, às 15h45 (horário de Brasília). No mesmo horário, a Suíça recebe a República Tcheca, que também briga para não cair de divisão.

A Espanha parecia começar a partida com superioridade, trocando passes no campo de ataque e mantendo a posse da bola. No entanto, as melhores chances saíam dos pés suíços, mais contundentes no confronto: nos primeiros 15 minutos, Sow e Embolo assustaram. Ferrán Torres respondeu para os donos da casa. Aos 20, porém, a Fúria sofreu o primeiro golpe. Vargas bateu escanteio aberto e Akanji subiu sozinho, cabeceou no chão e a bola ganhou altura para vencer Unai Simon.

O gol incomodou e surtiu efeito para os espanhóis, que foram para cima e obrigaram a Suíça a recuar, mas novamente sem efetividade. A equipe de Luis Enrique rondava a área adversária, sem criar chances claras para o empate. Quando foi a vez dos visitantes atacarem, Shaqiri fez uma bela jogada pela direita e, sem ângulo, obrigou Simon a fazer uma boa defesa. Quase um golaço do camisa 23.

O segundo tempo começou com outra cara: mais incisiva, a Espanha começou assustando e chegou ao empate aos dez minutos. Asensio fez uma boa jogada individual pela direita, carregou para o meio e rolou a bola com açúcar para Alba encher o pé e estufar a rede. No entanto, a comemoração durou pouco. Em escanteio aos 13, Akanji escorou na pequena trave para a pequena área, onde Embolo desviou e pôs os suíços na frente de novo. O time de Luis Enrique até tentou reagir nos últimos 20 minutos, mas sem levar perigo à meta de Sommer, que fez três boas defesas na partida.

Os resultados deste sábado deixaram a definição do Grupo 2 da Liga A para a última rodada. Portugal lidera a chave, com dez pontos, e medirá forças com os espanhóis, que têm oito, na terça-feira. A República Tcheca, na lanterna com quatro pontos, enfrenta a Suíça para escapar do rebaixamento.

Cuidado Tite

A seleção suíça, que, entre seus resultados mais expressivos no último ano, já havia ganhado de Portugal em junho e empatado com a Itália em novembro, provou que pode dar trabalho na Copa do Mundo. Adversário do Brasil na segunda rodada do Grupo E, o time comandado por Murat Yakın mostrou força na bola aérea e um ataque perigoso, apesar de reter pouco a bola, além de seus talentos individuais, como o baixinho Shaqiri e o goleiro Sommer.

Até hoje, a única vitória suíça em todos os confrontos diretos contra a Espanha havia sido na Copa do Mundo de 2010 - coincidentemente, quando a Fúria se sagrou campeã. De lá para cá, os espanhóis haviam vencido três jogos e empatado outros dois. Agora, a Suíça garante seu segundo triunfo diante da seleção.

FICHA TÉCNICA

ESPANHA 1 X 2 SUÍÇA

Data e horário: 24/09/2022, às 15h45

Local: La Romareda, em Zaragoza (ESP)

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) y Cyril Gringore (FRA)

Cartões amarelos: Akanji (SUI)

Gols: Akanji (SUI), aos 20 minutos do 1º tempo; Alba (ESP), aos 10 minutos, e Embolo (SUI), aos 13 minutos do 2º tempo

ESPANHA

Simón; Azpilicueta (Soler), Eric García, Pau Torres e Alba; Busquets, Pedri, Gavi, Ferrán Torres (Pino) e Asensio (Borja Iglesias); Sarabia (Nico Williams). Técnico: Luis Enrique

SUÍÇA

Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez (Steffen); Freuler, Xhaka, Sow (Zakaria) e Shaqiri; Vargas (Aebischer) e Embolo (Seferovic). Técnico: Murat Yakın