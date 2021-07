'Ritual que escolho', diz judoca que levou tapas do técnico no rosto

Na categoria da alemã, o ouro ficou com a francesa Clarisse Agbegnenou. Tina Trstenjak, da Eslovênia, ficou com a prata. A canadende Catherine Beauchemin-Pinard, e a italiana Maria Centracchio, ficaram com as medalhas de bronze.

Na cena em questão, a lutadora alemã recebe dois tapas no rosto de Pusa, que ainda a puxa com força pelo quimono, antes de a judoca entrar em ação contra a húngara Szofi Ozbas.

