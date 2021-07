Risco de tufão antecipa finais do surfe nas Olimpíadas de Tóquio

A organização das Olimpíadas resolveu antecipar para hoje as etapas de surfe devido a aproximação de um tufão na costa japonesa.

Com a mudança, hoje às 19h (horário de Brasília) já começam as quartas de finais com os brasileiros Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Silvana Lima na disputa pela classificação.

"Depois de uma revisão das condições climáticas para terça e quarta, foi decidida a antecipação das finais para terça [noite de segunda no Brasil]. A ordem vai começar com os homens e terminar com mulheres, seguidas das cerimônias de vitória", afirmou a organização.