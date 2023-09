Rio Pinheiros terá balsa com praça esportiva flutuante no COB Expo 2023

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste domingo (24) será inaugurada uma Balsa no Rio Pinheiros para receber apresentações de vários esportes olímpicos. A estrutura flutuante, que é uma proposta da Secretaria de Esportes de São Paulo, em conjunto com a do Meio Ambiente e a Sabesp, será aproveitada no COB Expo, evento organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil.

A estrutura provisória, idealizada pela agência EA e executada pela Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva, irá receber jogos de vôlei, basquete, tênis e handebol.

"Este é um projeto absolutamente inédito e inovador. É a valorização do rio como espaço de demonstração do esporte e também para mostrar mais claramente para a sociedade que ele está sendo recuperado", afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa que também é patrocinadora do COB Expo.

O executivo também destaca os principais desafios para concretizar este projeto.

"Usamos um piso vinílico (PVC) de última geração, que permite o aproveitamento de diversas modalidades. É um piso oficial aprovado pela Fiba (Federação Internacional de Basquete), mas também se presta ao vôlei e ao handebol. Também estamos preparando uma estrutura para a ginástica olímpica", completa Schildt.