Rio Open é cancelado em 2021 por conta do agravamento da pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A edição de 2021 do Rio Open foi cancelada em razão do agravamento da pandemia no Brasil. O cancelamento da competição de tênis foi anunciado nesta quinta-feira (1º) pela própria organização do evento, que iria para sua oitava edição.

Disputado no saibro, o torneio que integra a categoria ATP 500 deveria ter iniciado em fevereiro, mas já havia sido adiado diante do quadro de descontrole sanitário vivido no país.

Até a noite desta quarta-feira (31), o Brasil já tinha registrado mais de 12,8 milhões de casos do novo coronavírus, com 321 mil óbitos.

De acordo com os organizadores, o Rio Open voltará a ser disputado em 2022, no Jockey Club, na cidade do Rio de Janeiro.

"O cancelamento da edição 2021 do Rio Open é uma demonstração do respeito que temos pelo nosso público e pelo Rio de Janeiro. Mas podem estar certos de que estamos trabalhando para fazer da edição de 2022 uma grande celebração, um encontro inesquecível", diz Márcia Casz, diretora geral do Rio Open.

A última edição do torneio, em fevereiro de 2020, foi disputada semanas antes do decreto da pandemia.

Segundo a organização do Rio Open, desde que foi inaugurado, em 2014, o evento reúne em média 50 mil pessoas por ano, 30% delas vindas de fora do Rio de Janeiro.