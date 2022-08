Rio Negro vence Alvorada por 1 a 0 em Manaus

Manaus/AM – O jogo entre Rio Negro e Unidos da Alvorada, no estádio da Colina, pelo Campeonato Amazonense Série B, teve o primeiro tempo dominado pelo líder, Rio Negro, mas o vice-líder, Alvorada, jogou mais na segunda etapa, com o resultado final favorável ao Rio Negro de 1 a 0.

O Rio Negro aproveitou oportunidades para levar perigo à defesa do Unidos da Alvorada, no 1º tempo, que findou sendo rompida aos 41 minutos, quando Leo Salgado detonou a defesa do goleiro Yago.

A etapa inicial teve cartões amarelos, inclusive para Leo Salgado, assim como para atletas do Unidos da Alvorada. O primeiro tempo ainda teve um ataque perigoso contra defesa do Alvorada, aos 48 minutos, já que esta etapa teve mais cinco minutos e terminou aos 50.

Com a vantagem de 1 a 0, o Galo perdeu o embalo no segundo tempo, e o Unidos do Alvorada se tornou mais ousado com ataques à defesa rionegrina em partida que esteve muita agressiva e com cartões amarelos. Mesmo assim, aos 35, Yago teve que defender ataque do Rio Negro, mas o goleiro deste foi exigido dos 48 minutos em diante, em bolas perigosas do ataque do Alvorada. A segunda etapa foi até os 54 minutos.