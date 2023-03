Richarlison se machuca e sai de campo chorando no Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Richarlison saiu de campo chorando no começo do jogo do Tottenham contra o Southampton neste sábado (19) no Campeonato Inglês.

O atacante se machucou sozinho e precisou ser substituído logo aos quatro minutos do jogo. Chorando muito ao sair de campo, ele foi consolado pelo técnico Antonio Conte, por Kane e Son.

O estado emocional do brasileiro pode indicar lesão muscular grave. Ainda não há informação oficial sobre o que aconteceu.

COMO A LESÃO IMPACTA NA TEMPORADA

Richarlison foi convocado para o amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos no sábado que vem (25). Há dúvidas se terá condição de jogo.

A lesão é mais um problema no ano do atacante, que ainda luta para fazer seu primeiro gol no Inglês.