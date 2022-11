Richarlison pede volta de Neymar e diz acreditar na recuperação de colega

A expectativa de Tite é utilizar Neymar nas oitavas de final. O Brasil enfrentará um rival do Grupo H, composto por Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul.

Como está classificado para as oitavas de final, o Brasil não correrá para colocar Neymar diante de Camarões na sexta-feira (2), no Estádio Lusail, pela última rodada da fase de grupos.

"Neymar é o Neymar, nosso camisa 10. É um cara que puxa marcação deles, se movimenta na frente e abre espaço pra mim, o camisa 9. Faz muita diferença. Esperar que ele se recupere logo. Faz falta pra mim que é o nove, onde a bola chega para finalizar. Hoje não tive muita chance de finalizar cara a cara com o goleiro, mas batalhei, corri, defendi, então acho que a equipe toda está de parabéns. Conseguimos gol com o Casemiro", disse Richarlison.

O Pombo afirma que precisa do camisa 10 e dá boas notícias sobre a recuperação da lesão para voltar em breve na Copa do Mundo Qatar 2022.

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Richarlison passou em branco na vitória do Brasil sobre a Suíça nesta quinta-feira (28), no Estádio 974, e já está ansioso pelo retorno de Neymar, que trata em três períodos de lesão no tornozelo direito.

