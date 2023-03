Richarlison e Marquinhos são cortados por lesão e não jogam contra Marrocos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou neste sábado (18) a desconvocação de Marquinhos e Richarlison para o próximo amistoso contra o Marrocos, no dia 25 de março, no país adversário.

O zagueiro do Paris Saint Germain ainda está em fase de recuperação de uma lesão nos músculos abdominais, enquanto o camisa 9 do Tottenham precisou ser substituído em jogo válido pelo Campeonato Inglês na manhã deste sábado, diante do Southampton, e deixou o gramado chorando.

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o clube inglês e foi informado que o atacante não terá condições de jogar diante dos marroquinos.

O técnico da seleção brasileira, Ramon Menezes, ainda estuda a convocação de dois atletas para suprir as ausências, mas a CBF não divulgo os possíveis nomes.

O duelo entre Brasil e Marrocos será disputado no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger. A partida está marcada para o sábado (25), às 19 horas (de Brasília).

O grupo brasileiro vai se reunir a partir de segunda-feira (20). Serão cinco treinamentos antes do encontro com os marroquinos, quarto colocados na última Copa do Mundo, no Qatar.