Richarlison é convocado para o lugar de Pedro na seleção olímpica

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Atualmente a serviço da seleção brasileira masculina principal na Copa América, o atacante Richarlison foi escolhido para substituir Pedro na lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Everton-ING não irá barrá-lo da convocação de André Jardine, como fez o Flamengo em relação ao convocado original.

Comissão técnica e diretoria da seleção olímpica têm trabalhado nas últimas horas para completar a lista de convocados e comemoraram a liberação do clube inglês de um jogador que sempre fez parte do radar. Em relação às outras reposições a missão deve ser mais complicada.

Nesta sexta (2) é o dia do envio da lista final de jogadores que irão ao Japão. À mesa estão quatro vagas adicionais que a Fifa concedeu às seleções. Além disso, o Brasil precisava preencher as lacunas deixadas pelo atacante Pedro — que será ocupada por Richarlison —, e o meio-campista Gerson, que não foi liberado pelo Olympique de Marselha.

Entre os quatro nomes suplementares estão o goleiro Lucão, já liberado pelo Vasco, e o atacante Vini Jr, que também está convocado para a Copa América e aguarda um aval do Real Madrid para disputar as Olimpíadas -o clube espanhol não liberou Rodrygo na primeira rodada de negociações com a CBF. Os outros nomes ainda são mantidos em sigilo.

A preparação para Tóquio já começou com as apresentações de Diego Carlos, Gabriel Magalhães, Paulinho, Matheus Cunha e Antony, que treinam no CT do Palmeiras. Os jogadores que atuam no Brasil vão se apresentar no dia 8 deste mês. A primeira fase tem jogos nos dias 22, 25 e 28. Caso a seleção chegue à final olímpica, ela será em 8 de agosto.