Richarlison diz que se escalaria para a estreia do Brasil

Já nas redes sociais, alguns jogadores mandaram recados otimistas para a torcida brasileira. Neymar, Vinicius Jr, Pedro, Paquetá e companhia publicaram mensagens e transmitiram confiança para a disputa do torneio no Qatar.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Richarlison "se escalou" para a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, nesta quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), contra a Sérvia. Em entrevista à CBF TV, o jogador do Tottenham destacou seu faro artilheiro e afirmou que, se fosse Tite, escalaria o Pombo entre os titulares.

