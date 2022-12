Richarlison diz que momento é de 'lamber as feridas'

"Agora é hora de lamber as feridas, pedir desculpas a todos vocês e colocar a cabeça no lugar. A real é que o futebol, que me deu tudo que eu tenho, que salvou a minha vida tantas vezes, ontem me deu o golpe mais forte que eu já recebi", continuou.

"A real é que parece que nós perdemos alguém muito próximo, que arrancaram um pedaço da gente. E eu e meus amigos vamos ter que conviver com isso", escreveu Richarlison no Instagram, destacando que muitos dos convocados para o Qatar neste ano não poderão disputar o torneio de 2026.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Richarlison diz que não conseguiu dormir após a derrota da seleção para a Croácia, na sexta-feira (9), e que a eliminação do Brasil na Copa do Mundo foi o golpe mais forte que já levou em sua vida.

