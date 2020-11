Richarlison dedica gol e vitória da seleção ao Amapá e cobra autoridades

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor do segundo gol da seleção brasileira na vitória sobre o Uruguai, por 2 a 0, na noite desta terça-feira (17), Richarlison dedicou o triunfo à população do Amapá, em publicação no Twitter, e cobrou ações das autoridades durante entrevista virtual.

"Infelizmente o povo do Amapá não vai poder ver meu gol hoje pq não tem luz há DUAS SEMANAS. Estão vivendo dias mt [muito] difíceis e espero que resolvam isso logo. Queria dedicar o gol e a vitória de hoje a todos os amapaenses", escreveu o jogador, nascido no Espírito Santo.

Na zona mista virtual promovida pela CBF, o atacante também cobrou as autoridades.

"Como cidadão brasileiro, eu peço que as autoridades se pronunciem, tomem uma decisão logo, o povo está sofrendo, e eles poderiam dar uma atenção a mais. Que eles possam olhar com carinho para o povo de lá, são cidadãos de bem, estão querendo o melhor para eles, para os filhos deles. Imposto está caro, pagando a comida caro, e o povo sofrendo. Espero que possam tomar as providências logo."

O estado do Amapá está afetado pela falta de energia desde 3 de novembro.

Naquele dia, houve um incêndio nos transformadores de uma subestação de distribuição de energia da capital Macapá, nas instalações da empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), a concessionária do serviço energético.

O apagão afetou 90% da população do estado (mais de 700 mil pessoas), atingindo ao menos 13 das 16 cidades.

O fornecimento foi parcialmente retomado com o conserto de um dos transformadores, mas ainda assim a população está enfrentando um racionamento, com poucas horas de abastecimento disponível durante o dia. O restabelecimento total do sistema depende da chegada do segundo transformador, o que deve ocorrer no dia 26.