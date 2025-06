Richarlison comemora volta à seleção, mas admite que foi mal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Richarlison está feliz por voltar à seleção brasileira, apesar de admitir que não jogou bem.

Richarlison não brilhou nos dois primeiros jogos de Carlo Ancelotti. O técnico italiano promoveu o retorno do Pombo.

O atacante foi titular contra o Equador e entrou no segundo tempo diante do Paraguai. Em ambas as ocasiões, foi discreto.

Ele admite o desempenho aquém do esperado, mas não deixa de comemorar o retorno. A parceria dele com Ancelotti no Everton foi determinante para a convocação.

"Estou muito feliz pela minha volta. Da minha parte, não fui bem, vou procurar melhorar. Sei o peso de vestir essa camisa. Tem que dar a vida dentro de campo. Não fui bem, vou procurar melhorar. Chegar no clube e trabalhar duro para fazer o meu melhor novamente", disse Richarlison.

Richarlison também comentou sobre o clima mais leve na seleção após a saída do ex-presidente Ednaldo Rodrigues. Samir Xaud assumiu já com Ancelotti contratado e deu mais autonomia ao diretor Rodrigo Caetano.