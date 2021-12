Revista faz ranking dos melhores técnicos do mundo e Tite fica em 35º

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A revista inglesa 'FourFourTwo' divulgou, na última quinta-feira (23), a lista dos 50 melhores técnicos do mundo em 2021. O técnico da seleção brasileira, Tite, aparece na 35ª posição.

O texto utilizado pela publicação para descrever o ano do técnico Tite diz: "O técnico do Brasil fez 60 anos este ano, inaugurou uma geração de estrelas da Seleção e chegou à final da Copa América - seu time estará entre os favoritos para a Copa do Mundo no ano que vem e ele ainda é um técnico internacional astuto, capaz de encontrar harmonia entre as estrelas do samba do Brasil".

Quem lidera o ranking é o técnico Pep Guardiola, do Manchester City. Seguido por Thomas Tuchel, campeão da última Liga dos Campeões com o Chelsea, em 2º, e Jürgen Klopp, do Liverpool, foi o 3º.

Os critérios utilizados pela revista para rankear os treinadores foram: a habilidade deles e quanto a equipe deles conquistou no decorrer do ano com os recursos que eles tinham à disposição.

*

CONFIRA COMO FICOU O TOP 10

1º - Pep Guardiola (Manchester City)

2º - Thomas Tuchel (Chelsea)

3º - Jurgen Klopp (Liverpool)

4º - Antonio Conte (Tottenham)

5º - Hans-Dieter Flick (Seleção da Alemanha/Bayern de Munique)

6º - Roberto Mancini (Seleção da Itália)

7º - Diego Simeone (Atlético de Madri)

8º - Julian Nagelsmann (Bayern de Munique)

9º - Gareth Southgate (Seleção da Inglaterra)

10º - Mauricio Pochettino (PSG)