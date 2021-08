Revezamento 4 x 100 m americano fica em 2º na semifinal, e Carl Lewis critica equipe no Twitter

"O time dos Estados Unidos fez tudo errado no revezamento masculino. A passagem do bastão está errada, atletas correndo na ordem errada, e ficou claro que não havia liderança. Foi um total vexame e completamente inaceitável para uma equipe americana parecer pior que os garotos amadores que vi", escreveu o atleta que ganhou dois ouros nesta prova.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos não se classificaram para a final do revezamento 4 x 100 m nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta quinta-feira (5), no Estádio Olímpico de Tóquio. O resultado negativo histórico não agradou nada a Carl Lewis, velocista nove vezes campeão olímpico.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.