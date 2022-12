Reta final da Copa tem disputa de camisas pela artilharia como atração

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O francês Mbappé, cinco gols na Copa do Qatar, veste a camisa 10. Seu compatriota Giroud, quatro gols no Mundial, a 9. O argentino Messi, sem dúvida, é o camisa 10 mais famoso da atualidade. Ele também tem quatro gols na competição.

Favoritos na disputa pela Chuteira de Ouro da Copa, prêmio concedido ao principal goleador, e grandes esperanças de suas seleções na busca pela Taça Fifa, eles são personagens de uma disputa paralela: a da camisa mais artilheira.

Sendo a camisa 9 a vestida quase sempre pelo centroavante titular do time, é de se esperar que ela encerre qualquer competição como sendo a que mais contabiliza gols.

Neste século, foi assim nas Copas de 2002 (Coreia/Japão), 2006 (Alemanha) e África do Sul (2010).

No Mundial asiático, jogadores que vestiram a camisa 9 (Ronaldo Fenômeno à frente) balançaram as redes 31 vezes, seguidos pelos que usaram a 11 (21). No torneio germânico, foram 21 os gols dos camisas 9, mais uma vez superando quem trajou a 11, a mais próxima perseguidora (18 gols).

Na Copa africana, a camisa 9 triunfou novamente, só que dessa vez com diferença mínima: 21 gols, contra 20 da camisa 11 e 19 da emblemática camisa que enfim resolveu aparecer, a 10.

Usada na história por craques espetaculares como Pelé, Maradona, Zidane, Puskás, Ronaldinho Gaúcho, Baggio e Platini, a popularíssima camisa 10 esteve discreta nos dois primeiros Mundiais do século vigente, com 15 e 12 gols, respectivamente.

Melhorou bem no torneio de 2010 (19 gols) e reagiu de vez nas Copas de 2014 e 2018, deixando as camisa 9 e 11 e seus respectivos artilheiros para trás.

No Brasil, oito anos atrás, atletas que usaram a camisa 10 (James Rodríguez, Messi, Benzema e Neymar entre eles) registraram 29 gols, seis a mais que aqueles identificados com o número imediatamente anterior.

Na Rússia, há quatro anos, a camisa 10 voltou a ser a campeã dos gols (25), seguida pela 9 e pela 7 (ambas 16 tentos).

Desta vez, entretanto, a 9 resolveu ressurgir com força. Com 60 dos 64 jogos realizados no Qatar, ela lidera, em disputa acirrada, a lista das camisas artilheiras, com 26 gols, somente dois a mais que a camisa 10, sua principal adversária.

Será que a 9 consegue ficar à frente da 10 até o fim?

Parece difícil, já que sua maior esperança de gols é o raçudo Giroud, dono de grande oportunismo apesar da pouca técnica. O croata Kramaric soma dois gols, marcados na goleada por 4 a 1 no Canadá, na já distante fase de grupos, e nada mais.

O 9 argentino é Julian Álvarez, também dois gols, que ganhou a posição de titular que era de Lautaro Marínez no decorrer da Copa. O 9 marroquino, Hamdallah, é reserva e quase não jogou no Mundial.

O cenário é animador para a camisa 10 virar e conquistar o tricampeonato no "campeonato das camisas".

Usa o número, além dos excepcionais Messi e Mbappé, o croata Modric, batedor oficial de pênaltis da seleção de seu país.

O 10 marroquino, Zaroury, zero minuto de Copa até agora, só deve jogar se os africanos perderem da França na semifinal, restando a disputa do terceiro lugar, quando os suplentes ganham chance.

É bom esclarecer que essa é uma disputa não oficial, sobre a qual possivelmente ninguém falou ou escreveu até hoje, e ela não tem importância alguma, mas eu acho interessante e lúdico expor quais tem sido as camisas mais artilheiras em Copas do Mundo.

A seguir, o top 5 das Copas de 2002 a 2018 e a lista completa da deste ano.

Coreia do Sul/Japão-2002

Camisa 9 - 31 gols

Camisa 11 - 21 gols

Camisa 10 - 15 gols

Camisa 7 - 14 gols

Camisa 19 - 10 gols

Alemanha-2006

Camisa 9 - 21 gols

Camisa 11 - 18 gols

Camisas 7 e 10 - 12 gols

Camisas 4, 19 e 21 - 9 gols

Camisa 20 - 8 gols

África do Sul-2010

Camisa 9 - 21 gols

Camisa 11 - 20 gols

Camisa 10 - 19 gols

Camisa 7 - 12 gols

Camisa 14 - 8 gols

Brasil-2014

Camisa 10 - 29 gols

Camisa 9 - 23 gols

Camisa 13 - 14 gols

Camisa 11 - 13 gols

Camisas 7 e 18 - 10 gols

Rússia-2018

Camisa 10 - 25 gols

Camisas 7 e 9 - 16 gols

Camisa 19 - 11 gols

Camisa 11 - 9 gols

Camisa 4 - 8 gols

Qatar-2022 (antes das semifinais)

Camisa 9 – 26 gols

Camisa 10 – 24 gols

Camisa 7 – 13 gols

Camisa 8 – 11 gols

Camisa 11 – 10 gols

Camisas 19 e 20 – 9 gols

Camisas 17 e 21 – 6 gols

Camisa 23 – 5 gols

Camisas 5*, 13, 14, 15 e 26 – 4 gols

Camisas 3, 4, 18 e 24* – 3 gols

Camisas 6 e 22 – 2 gols

Camisas 2, 16 e 25 – 1 gol

Camisas 1 e 12 – 0 gol

*Um dos gols foi contra