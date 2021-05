Reservas do Corinthians fazem jogo-treino contra a equipe sub-20

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No dia seguinte à goleada diante do Sport Huancayo (PER) por 5 a 0, pela Copa Sul-Americana, o elenco do Corinthians voltou às atividades no CT Joaquim Grava, nesta sexta-feira (21), e fez um jogo-treino contra os atletas do sub-20 do clube. Apenas os reservas do profissional participaram da atividade, que foi acompanhada de perto pela comissão técnica e por Alessandro Nunes, gerente de futebol alvinegro.

Como é habitual em dias que sucedem os jogos, os atletas que iniciaram a partida contra o Huancayo não treinaram com bola e ficaram na parte interna do CT Joaquim Grava. O grupo fez uma série de exercícios regenerativos para diminuir o desgaste físico. Em campo, apenas aqueles que não foram utilizados ou entraram no gramado da Neo Química Arena no segundo tempo.

Cumprindo o planejamento da atual gestão, que prevê a integração entre a categoria de base e o departamento de futebol profissional, o analista de desempenho Fernando Lázaro comandou um jogo-treino contra o time sub-20 do Corinthians —treinado pelo recém-contratado Tarcísio Pugliese. O resultado da partida não foi divulgado pelo clube.

Enquanto a diretoria trabalha para contratar um novo técnico após a saída de Vagner Mancini e a recusa de Renato Gaúcho, o elenco do Corinthians ganhou folga neste fim de semana. Terminada a atividade, os jogadores deixaram o CT Joaquim Grava e retornam aos trabalhos na próxima segunda-feira (24). A expectativa do clube é fechar com um novo comandante antes da reapresentação do grupo de jogadores.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta (26) para enfrentar o River Plate-PAR, em sua despedida da Copa Sul-Americana. No domingo seguinte (30), o clube alvinegro estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena.