Representante de Tyson recua e nega luta contra Holyfield, diz site

Holyfield e Tyson se enfrentaram duas vezes, em 1996 e 1997, ambas vencidas pelo primeiro. No segundo combate, Tyson foi desclassificado por morder e arrancar um pedaço da orelha do rival. Apesar do incidente, os veteranos são amigos fora dos ringues.

Nesta semana, o próprio Tyson disse que irá enfrentar Holyfield em 29 de maio. O anúncio foi feito em uma transmissão ao vivo no Instagram cerca de um dia após o estafe de Holyfield anunciar que as tratativas para a trilogia chegaram a um impasse.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O representante de Mike Tyson, que não teve seu nome revelado, afirmou que a luta contra Evander Holyfield não sairá do papel. A informação é do site TMZ Sports.

