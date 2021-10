Repórter deixa ESPN após se recusar a tomar vacina da Covid-19

O debate sobre a vacinação tem sido recorrente nos esportes americanos, já que figuras importantes de ligas como a NBA já se disseram contra a imunização. A situação é um reflexo do que acontece no país, onde movimentos antivacina têm expressão e influência no público.

Em setembro, ela já tinha anunciado a recusa a se imunizar, classificando a decisão como "extremamente difícil". "Entendo que vacinas são essenciais no esforço de encerrar a pandemia, mas tomar a vacina nesse momento não é do meu interesse.".

"Além da preocupação médica sobre meu desejo de ter outro bebê e receber essa injeção, eu também sou moralmente e eticamente não alinhada com isso", disse ela em vídeo no Instagram. "Eu tive que ir a fundo e analisar meus valores e minha moral, e ultimamente tenho que colocá-los em primeiro lugar.".

