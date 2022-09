Repórter da ESPN diz que torcedor do Flamengo a xingou e beijou antes de transmissão ao vivo

O colega ordenou que o homem se afastasse, caso contrário chamaria a polícia. Ele atendeu, mas assim que a vítima entrou no ar, o torcedor insistiu no assédio e beijou o rosto de Jéssica ao vivo.

A repórter da ESPN Jéssica Dias, que foi assediada ao vivo por um torcedor do Flamengo nessa quarta-feira (7), contou a polícia que o assédio começou antes da transmissão ao vivo e que incluiu até xingamentos por parte do homem.

