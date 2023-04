Renné Monteiro é sede dos treinos técnicos da seleção amazonense de handebol

Manaus/AM - Em busca de aprimorar habilidades técnicas, a seleção amazonense masculina de handebol iniciou a temporada 2023 de preparação para campeonatos estaduais e nacionais. A equipe realiza suas atividades semanais no Ginásio Renné Monteiro, praça esportiva administrada por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Organizado pela Liga de Handebol do Amazonas (LIHAM), o treinamento possibilita a preparação dos atletas para o Campeonato Brasileiro de Seleções Cadete, que acontece em agosto, no Rio Grande do Sul, e o Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenis, em novembro, no Mato Grosso.

Ao todo 40 atletas divididos nas categorias cadete e juvenil masculino estarão se preparando para as competições nacionais que fazem parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb). De acordo com o professor Odivaldo Marques, que faz parte da Comissão Técnica da equipe, os treinos estão relacionados à força, potência e resistência.

Atuando na categoria juvenil, José Ricardo Lopes, de 18 anos, pratica o esporte há 5 anos e destacou suas expectativas para essa nova temporada de jogos. “Esse ano quero trazer para Amazonas o título do Brasileiro juvenil, iniciamos a preparação com uma boa equipe de atletas, e nossa expectativa é ganhar e representar o estado da melhor forma”, comentou o atleta.