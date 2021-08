Renê Campos Pereira é bronze no single skiff PR1 masculino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Renê Campos Pereira conquistou a medalha de bronze no single skiff PR1 masculino, neste sábado (28), prova de remo para atletas com função mínima ou nenhuma função de tronco.

Com arrancada nos metros finais, o brasileiro completou a prova em 10min03s54, e assegurou a terceira colocação. O ouro ficou com Roman Polianskyi, da Ucrânia, com 9min48s78. A prata foi do australiano Erik Horrie, com 10min00s82.

Renê esteve na quarta colocação até os 1.500m. O brasileiro aumentou o ritmo nos 500m finais e tirou o espanhol Javier Reja Muñoz do pódio.

No feminino, Cláudia Cicero Sabino terminou na sexta colocação do Single skiff PR1 feminino, com 12min57s80. O ouro ficou com a norueguês Birgit Skarstein (10min56s88). A israelense Moran Samuel ficou com a prata (11min18s39) e a francesa Nathalie Benoit assegurou o bronze (11min28s44).