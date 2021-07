Renato Rezende vai à semifinal do ciclismo BMX em Tóquio-2020

Na segunda volta, Renato não conseguiu manter o bom ritmo da primeira, caindo para quarto lugar logo no começo e não conseguindo recuperar a posição atingida antes. Seu tempo foi 40.983, contra 40.249 do primeiro colocado Niek Kimmann, também da Holanda.

Renato ficou em terceiro em sua bateria na primeira corrida, com o tempo de 40.980, contra 40.555 de Twan van Gendt, da Holanda, que terminou em primeiro. O brasileiro fez uma corrida segura, andando no limite e conseguindo uma boa volta.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Rezende se classificou para as semifinais do cilcismo BMX de velocidade nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta quinta-feira (29). O brasileiro terminou na terceira colocação de sua bateria durante as quartas de final com um desempenho consistente. Os quatro melhores de cada bateria se classificaram.

