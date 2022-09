Renato Portaluppi promete entrega e Grêmio recebe Vasco mirando Série A

PORTO ALEGRE, UOL (FOLHAPRESS) - O Grêmio se prepara para receber o Vasco neste neste domingo (11), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), na primeira partida sob comando de Renato Portaluppi. O clube cruzmaltino, por sua vez, também viaja com novo técnico -na terça-feira (6), o clube carioca anunciou Jorginho para sua terceira passagem como comandante.

Portaluppi foi apresentado para sua nova passagem pelo comando técnico do Grêmio na segunda-feira (5). Em entrevista coletiva, o treinador falou que não vai faltar entrega, pediu apoio da torcida e repetiu diversas vezes que o objetivo é voltar para Série A.

"É uma satisfação voltar. Não preciso repetir que é o clube do meu coração, da minha família, sempre me senti em casa aqui. Eu sempre falo que o homem lá de cima não agradou todo mundo, não seria o Renato que agradaria. Meu currículo fala por si. Os títulos como jogador, como treinador... Meu objetivo ao voltar está nos dez jogos, é voltar para elite, para Série A, por isso estou aqui. Conheço 90% do grupo, o clube como a palma da minha mão, e tenho certeza que trabalharemos para dar este presente ao torcedor", afirmou Portaluppi.

O vínculo com Grêmio vale apenas até a conclusão da segunda divisão. Ou seja, são dez jogos para colocar a equipe de volta na elite do futebol brasileiro.

"Desde já, eu convoco nosso torcedor para estar na Arena domingo [jogo contra o Vasco]. Acima de tudo, o recado que eu mando é: abrace o grupo do Grêmio. Seja qualquer jogador que estiver em campo, que entre durante o jogo, o objetivo é voltar à Série A. Independente de um ou outro jogador, que o torcedor tenha desconfiança... Esqueçam a desconfiança, abracem este grupo porque é com ele que vamos voltar", disse Portaluppi.

O objetivo na contratação dele é exatamente este. Trazer o torcedor de volta ao estádio, apoiando o time. Com Roger Machado, focos de cobrança e pressão atrapalharam o rendimento da equipe, na avaliação interna.

"De repente o torcedor desconfia de A, B ou C, mas tem que esquecer isso, abraçar este grupo porque é o objetivo de todos. Temos que ter um fator casa forte, queremos o mesmo que o torcedor quer", explicou.

"Sei do que o jogador gosta e não gosta, sei trabalhar a mente deles, conheço 90% do grupo e pode ter certeza que não é só um ou outro que precisam voltar a jogar bem, e vão voltar a jogar bem, todos vão subir de produção. A entrega será muito grande. O jogador pode não estar bem tecnicamente, mas não pode deixar de correr, de se entregar. Não vai faltar entrega. O jogador é bem pago para isso", repetiu.

Por fim, Renato disse que abre mão do jogo bonito que marcou boa parte de sua passagem anterior pela Arena. Agora, o mais importante é a conquista dos pontos que recoloquem o time gaúcho na primeira divisão.

"Eu concordo com quem pensa que o Grêmio deveria estar numa situação melhor. Agora, não vamos cobrar o futebol que o Grêmio jogava há dois ou três anos. É pouco tempo e são outros jogadores, com outras características. O objetivo é subir, se tiver que dar chutão, vamos dar. Se tiver que jogar bonito, vamos jogar, mas o objetivo é subir. Peço que abracem o grupo, não vamos abrir mão da entrega. Não acredito em futebol bonito neste pouco tempo, mas não vai faltar entrega", afirmou Renato.

"Se jogar feio e ganhar os jogos, tudo bem, o objetivo é voltar. Se tiver que dar chutão, vamos dar. Isso é Série B. Depois, ano que vem, quem estiver aqui, eu ou outro treinador, se reforça o grupo e, daí sim, com jogadores de outro nível, se pode cobrar um futebol melhor. Mas o momento é subir para Série A, este é o objetivo", finalizou.

Para sua estreia, Renato deve ir a campo com a mesma formação que atuou na vitória sobre o Vila Nova, na última rodada. Ainda sem Janderson e Ferreira, que seguem no departamento médico, o uma possível formação inicial do Grêmio tem: Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Campaz; Biel, Guilherme e Diego Souza.

O Vasco, por sua vez, sera desfalcado por Eguinaldo, convocado pela seleção sub-20, Gabriel Dias e Riquelme, que continuam no departamento médico. Por outro lado, o técnico Jorginho poderá contar com Léo Matos, que volta de suspensão, e Nenê, poupado na última rodada. O atacante Raniel está recuperado de desconforto muscular, e também deve ser opção neste domingo.

Assim, uma possível escalação inicial do time cruzmaltino tem: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey, Nenê e Marlon Gomes; Alex Teixeira e Figueiredo (Raniel).

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (11)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: SporTV e Premiere