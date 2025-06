Renato Paiva explica armadilha do Botafogo contra o PSG

O Botafogo surpreendeu o Paris Saint-Germain ao vencer por 1 a 0 nessa quinta-feira (19), encerrando a segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Igor Jesus marcou o gol da vitória aos 36 minutos do primeiro tempo, em jogada individual após belo passe do meio-campo.

Com aplicação tática e estratégia defensiva zonal, o time comandado por Renato Paiva neutralizou o PSG e assumiu a liderança do grupo com seis pontos. PSG e Atlético de Madrid têm três, enquanto o Seattle Sounders segue sem pontuar.

Na rodada final, o Botafogo enfrenta o Atlético de Madrid e o PSG encara o Seattle Sounders em busca da recuperação.