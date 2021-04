Renato Gaúcho testa positivo para covid-19 e não viaja com o Grêmio

Renato apresentou febre, garganta inflamada e dores no corpo. Ele fez um teste no sábado (3) que deu negativo e um hoje, que deu positivo.

O treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, testou positivo para covid-19 e por conta disso não viajará para o Quito, no Equador, com o clube que vai enfrentar Independente Del Valle.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.