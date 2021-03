Renato diz que Palmeiras "não fez grandes atuações" e reclama gol perdido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Portaluppi pediu desculpas à torcida do Grêmio, depois do jogo com o Palmeiras. Neste domingo (7), após a derrota por 2 a 0 e perda do título da Copa do Brasil, o treinador explicou a saída de Jean Pyerre do time titular, disse que o adversário "não fez grandes jogos" na decisão e ainda citou lance no início do duelo no Allianz Parque. Para ele, Pepê perdeu um 'gol feito' que mudou o rumo do encontro fora de casa.

O Grêmio, agora, acumula quatro vices da Copa do Brasil: 1991, 1993, 1995 e 2020.

"Uma final é uma final. Quando dois times chegam, qualquer um pode ganhar. O Palmeiras venceu as duas partidas, mas não fez grandes atuações. E eles investiram muito. Não adianta, nessas horas, achar que está tudo errado. Não está, não ", disse Renato Gaúcho.

No início da coletiva, Renato deu o tom do discurso usado. Já prevendo o restante de 2021.

"Em primeiro lugar, (quero) pedir desculpas à torcida do Grêmio. Ela estava apostando muito no título, da mesma forma que o nosso grupo. Infelizmente não pudemos dar essa alegria. Eu tenho trocado bastante ideias com o presidente e nessas horas é ter a cabeça tranquila, fresca, e a partir de amanhã vamos tomar providências. A gente sabe muito bem o que deve ser feito e a gente vai fazer. Vai fazer Nós não estamos parados, estamos nos mexendo e sem dúvida alguma providências serão tomadas", declarou.

O treinador também falou sobre a escalação, que teve Vanderson e Thaciano nas vagas de Victor Ferraz e Jean Pyerre. E na resposta, citou lance com Pepê.

"O Thaciano faz parte do grupo do Grêmio. O Thaciano estava jogando pelo lado, quem estava por dentro era o Alisson. O Pinares, jogador importante para nós, não estava inscrito. O Jean, infelizmente nos últimos jogos, caiu bastante de produção e a gente tinha que tentar alguma coisa. Procurei, procurei fazer de tudo aqui, mudei umas peças e até estivemos bem no primeiro tempo. Infelizmente tivemos um gol feito no início com o Pepê, desperdiçamos, e numa partida dessas, uma decisão, quando tem a chance é preciso matar. Se não matar, o adversário mata", apontou Renato.

Além de amargar o vice, o Grêmio ainda viu a agenda ficar mais apertada. A derrota para o Palmeiras fez o time gaúcho cair para a fase preliminar da Copa Libertadores. Na quarta-feira (10), a equipe enfrenta o Ayacucho, do Peru. Na semana seguinte, o jogo é fora de casa.