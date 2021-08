Renato Augusto volta a treinar com bola no CT do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A expectativa criada em cima da reestreia de Renato Augusto pelo Corinthians cresce cada vez mais. No treino desta quarta (4), o meia voltou a treinar com bola no CT Joaquim Grava, condição imposta pela comissão técnica para que o reforço esteja em campo contra o Santos, no próximo domingo (8), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador ainda cumpre cronograma estabelecido pelo Corinthians para recuperar a forma física e o ritmo de jogo, já que não disputa uma partida oficial desde o dia 10 de dezembro do ano passado. O meia, no entanto, segue progredindo nos treinamentos e liberado para trabalhar com seus novos companheiros de time no CT Joaquim Grava.

Nesta quarta, de acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do clube, os jogadores fizeram um trabalho de marcação-pressão em campo reduzido. O meia Giuliano, já com sua documentação liberada na CBF (Confederação Brasileira de Futebol), também treinou com bola e vai para o jogo de domingo na Vila Belmiro.

O Corinthians tem a semana cheia para trabalhar no CT Joaquim Grava e arrumar a formação titular para o clássico. A escalação do Alvinegro ainda é uma incógnita, já que o técnico Sylvinho não revelou se pretende utilizar os reforços como titulares ou ao longo da partida.

O clássico acontece no domingo, às 16h (horário de Brasília), e é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo treino do Corinthians acontece nesta quinta (5) pela manhã.