Renato Augusto e Willian são poupados na reapresentação do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda de cabeça cheia por conta da derrota desta quinta-feira (25) para o Ceará, no Castelão, o elenco do Corinthians se reapresentou nesta sexta pela manhã no CT Joaquim Grava e iniciou os preparativos para a partida diante do Athletico-PR, domingo, na Neo Química Arena. Apenas os reservas treinaram com bola, exceção a Renato Augusto e Willian — poupados pela comissão técnica.

Segundo as informações divulgadas pelo Corinthians, os dez titulares de linha fizeram exercícios regenerativos na parte interna do centro de treinamento e nem sequer foram ao campo. O período de recuperação entre as partidas é curto e o técnico Sylvinho quer evitar lesões nesta reta final da temporada, quando a equipe se prepara para as três últimas rodadas do Brasileirão.

Todos os atletas que não iniciaram a partida no Castelão foram a campo e realizaram um treino em espaço reduzido. No entanto, os meias Renato Augusto e Willian não treinaram com bola e fizeram um trabalho de fortalecimento na academia. A dupla requer cuidados especiais por conta da idade e de não ter feito a pré-temporada junto com o restante do elenco.

O meia Giuliano, com uma lesão muscular na coxa direita, segue em tratamento com a equipe de fisioterapia e não apresenta condições de treinar com o restante do elenco. O mesmo vale para o volante Cantillo, que trata do mesmo problema. A tendência é de que a dupla retorne aos gramados apenas na próxima temporada.

O Corinthians volta aos treinos neste sábado pela manhã no CT Joaquim Grava. No domingo, às 16h (horário de Brasília), o Alvinegro mede forças com o Athletico-PR, em casa, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time se manteve na quarta colocação, mas ainda não tem a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2022 assegurada.