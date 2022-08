Renato Augusto brilha em volta ao Corinthians e vira alento em semana-chave

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Renato Augusto foi um dos melhores em campo no empate do Corinthians com o Avaí em 1 a 1, na noite de sábado (6), mesmo tendo atuado apenas cerca de 25 minutos da segunda etapa. O veterano reaparece em um momento crucial do time na temporada, com dois jogos decisivos pela frente.

Na quarta-feira (9), o Corinthians precisa reverter os 2 a 0 sofridos na Neo Química Arena diante do Flamengo, pelas quartas de final da Libertadores. Já no sábado (13), o adversário é o Palmeiras, tradicional rival e líder do Brasileiro, em duelo que pode definir a sorte do time alvinegro na briga pelo título nacional.

No momento, a equipe alviverde lidera a competição com 42 pontos, seguida de perto pelo time comandado por Vítor Pereira, que tem 39. Entretanto, o Palmeiras ainda joga na rodada, contra o Goiás, no Allianz Parque.

Quase 50 dias sem jogar

Renato não entrava em campo desde 19 de junho, quando teve uma lesão na panturrilha diante do Goiás, na Neo Química Arena. Seu retorno foi alentador para o torcedor do Corinthians não apenas pela assistência para o gol de Balbuena, em cobrança perfeita de escanteio, mas pela atuação como um todo, já que a atuação alvinegra subiu muito de patamar depois de sua entrada.

Renato acertou 90% dos passes tentados e os três lançamentos longos que fez, de acordo com dados do portal de estatísticas Sofascore. Em 25 minutos, fez também quatro passes decisivos. Na avaliação do portal, deixou o campo com nota 7,7.

No período sem Renato, o Corinthians ganhou seis jogos, perdeu três e empatou outros três. Os números incluem os dois empates com o Boca Juniors nas oitavas da Libertadores.